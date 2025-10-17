Популярни
Апоел гони четвърта победа в Евролигата срещу тежък съперник

  • 17 окт 2025 | 07:15
  • 456
  • 0

Отборът на Апоел Тел Авив, който играе домакинските си мачове от Евролигата в България, гостува на Париж в мач от петия кръг от "турнира на богатите". Срещата е днес от 21:45 часа във френската столица, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Израелският гранд е с три победи и една загуба до момента в най-комерсиалния европейски баскетболен турнир, след като се наложи над Барселона (103-87), Анадолу Ефес (87-81) и Валенсия (100-93), а допусна поражение от Макаби Тел Авив (90-103) в "Арена София".

Френският тим също е с три успеха и едно поражение в сметката си от началото на сезона.

Снимки: Gettyimages

