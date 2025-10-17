Милър-Макинтайър и Звезда приемат Реал Мадрид в супердерби от Евролигата

Отборът на Цървена звезда с българския национал Коди Милър-Макинтайър в състава си приема Реал Мадрид в супердерби от петия кръг на Евролигата. Срещата в "Белградска Арена" стартира в 20:00 часа, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

До момента "звездашите" са с две победи и две загуби в сметката си. Те успяха да се наложат над Фенербахче (86-81) и Жалгирис (88-79), а отстъпиха на Олимпия Милано (82-92) и Байерн Мюнхен (88-97).

Испанският гранд пък е стри успеха и едно поражение в сметката си.