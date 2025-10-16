Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

Добра подиум тренировка за мъжкия национален отбор по спортна гимнастика в Джакарта

  • 16 окт 2025 | 17:58
  • 89
  • 0
Мъжкият национален отбор по спортна гимнастика проведе успешна подиум тренировка преди началото на Световното първенство, което ще се състои в Джакарта (Индонезия). Братята Кевин и Еди Пеневи, Давид Иванов, Димитър Димитров и Даниел Трифонов изпробваха уредите в модерната "Индонезия Арена", където ще се проведат всички състезания от шампионата.

"Тренировката беше добра. Състезателите допуснаха някои грешки, но причината е в недостатъчната аклиматизация и дългото пътуване, което продължи над 30 часа. До началото на първенството остават още два дни и смятам, че дотогава всичко ще бъде наред", заяви президентът на БФ  Гимнастика Красимир Дунев, който води българската делегация.

Българският отбор ще се състезава в петия поток и ще започне участието си на уред висилка. Националите ще излязат на подиума в неделя, заедно с представителите на Република Корея, Република Южна Африка, Куба, Германия, Испания, Кипър, Каймановите острови, Швейцария, Исландия и Узбекистан.

