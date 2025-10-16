Популярни
Сакраменто Кингс даде договор за 140 млн. долара на Кийгън Мъри

  • 16 окт 2025 | 17:44
  • 190
  • 0
Сакраменто Кингс даде договор за 140 млн. долара на Кийгън Мъри

Тежкото крило на Сакраменто Кингс Кийгън Мъри ще продължи кариерата си при "кралете", след като получи нов договор.

Броени дни преди крайния срок това да се случи, от ръководството на калифорнийци излязоха с предложение за четиригодишен контракт на стойност 140 милиона долара. Сделката, която трябваше да бъде финализирана до понеделник, е продължение на новобранския договор на Мъри и ще влезе в сила от лятото на следващата година.

25-годишният Мъри бе взет от Сакраменто с четвъртия избор в драфта през 2022 година и веднага се превърна в титуляр на позицията си. Той започна в стартовата петица на "кралете" в 231 от общо 233 мача, в които е играл през първите си три сезона. Той бе и основният конкурент на Александър Везенков за игрово време по време на престоя на българина в НБА през сезон 2023/24.

В кариерата си до момента Кийгън Мъри има показатели от 13,3 точки, 6,7 борби и 1,4 асистенции средно на мач. Той обаче ще пропусне старта на новия сезон заради контузия в лявата ръка.

