  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Център на ЛА Лейкърс иска да играе с Лука Дончич в националния отбор на Словения

Център на ЛА Лейкърс иска да играе с Лука Дончич в националния отбор на Словения

  • 16 окт 2025 | 17:40
  • 250
  • 0
Център на ЛА Лейкърс иска да играе с Лука Дончич в националния отбор на Словения

Центърът на Лос Анджелис Лейкърс Джаксън Хейнс работи по получаване на словенски паспорт и се надява да играе с Лука Дончич в националния отбор по баскетбол на Словения, пише специализираното издание Basketnews.com.

"Работим по това да получа словенски паспорт в момента, така че да мога да играя с него през следващото лято", разкри Хейнс след загубата на Лейкърс от Далас в контролна среща преди старта на сезона в НБА.

Словения преди време проучваше възможността да натурализира друг център Даниел Гафорд, но планът не се реализира.

Джаксън Хейнс преподписа за една година с Лос Анджелис Лейкърс през лятото, като контрактът му включва клауза, забраняващата трансферирането му в друг тим.

25-годишният баскетболист записа средно 6.8 точки и 4.8 борби в 56 мача през миналия сезон, като бе титуляр в 35 от тях.

През следващото лято Словения ще участва в квалификациите за Световното първенство през 2027 година.

Словенският национален отбор отпадна на четвъртфиналите на изминалото ЕвроБаскет 2025, губейки от бъдещия шампион Германия.

