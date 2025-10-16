Паолини е 1/4-финалистка в Китай

Втората поставена Джазмин Паолини (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WTA 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Във втория кръг Паолини победи рускинята Вероника Кудерметова с 6:2, 7:5 за час и 31 минути игра.

Италианската тенисистка допусна пробив още в първия гейм, но бързо възстанови равенството и впоследствие поведе с 4:1, преди да затвори сета при 6:2. Джазмин Паолини отново трябваше да наваксва гейм пасив във втората част, но с два поредни гейма и пробив в края стигна до успешното 7:5.

В сблъсък за достигане до полуфиналите тя ще се изправи срещу шестата в схемата швейцарка Белинда Бенчич.

Третата поставена Елена Рибакина (Казастан), шампионка от "Уимбълдън" от 2022 година надви украинката Даяна Ястремска с 6:4, 6:7(6), 6:3 в оспорван мач, продължил два часа и 51 минути.

Рибакина ще има за съперничка на четвъртфиналите представителката на Австралия Айла Томлянович.

Четвъртата в схемата Екатерина Александрова (Русия) ще се срещне с американката Маккартни Кеслър в следващия етап, след като елиминира Юе Юан (Китай) с 6:3, 6:3.

Кеслър се справи с осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) със 7:6(5), 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути.

Една срещу друга на четвъртфиналите ще играят още седмата в схемата рускиня Диана Шнайдер и участващата с "уайлд кард" Чжу Лин (Китай), която вчера отстрани водачката в схемата Мира Андреева (Русия), а преди това победи и шампионката от Откритото първенство на САЩ от 2021 година Ема Ръдукану от Великобритания.