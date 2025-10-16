Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Паолини е 1/4-финалистка в Китай

Паолини е 1/4-финалистка в Китай

  • 16 окт 2025 | 17:34
  • 127
  • 0
Паолини е 1/4-финалистка в Китай

Втората поставена Джазмин Паолини (Италия) се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на твърди кортове в Нинбо (Китай) от сериите WTA 500 с награден фонд над 1 милион долара.

Във втория кръг Паолини победи рускинята Вероника Кудерметова с 6:2, 7:5 за час и 31 минути игра.

Италианската тенисистка допусна пробив още в първия гейм, но бързо възстанови равенството и впоследствие поведе с 4:1, преди да затвори сета при 6:2. Джазмин Паолини отново трябваше да наваксва гейм пасив във втората част, но с два поредни гейма и пробив в края стигна до успешното 7:5.

В сблъсък за достигане до полуфиналите тя ще се изправи срещу шестата в схемата швейцарка Белинда Бенчич.

Третата поставена Елена Рибакина (Казастан), шампионка от "Уимбълдън" от 2022 година надви украинката Даяна Ястремска с 6:4, 6:7(6), 6:3 в оспорван мач, продължил два часа и 51 минути.

Рибакина ще има за съперничка на четвъртфиналите представителката на Австралия Айла Томлянович.

Четвъртата в схемата Екатерина Александрова (Русия) ще се срещне с американката Маккартни Кеслър в следващия етап, след като елиминира Юе Юан (Китай) с 6:3, 6:3.

Кеслър се справи с осмата поставена Людмила Самсонова (Русия) със 7:6(5), 6:1 в двубой, продължил час и 44 минути.

Една срещу друга на четвъртфиналите ще играят още седмата в схемата рускиня Диана Шнайдер и участващата с "уайлд кард" Чжу Лин (Китай), която вчера отстрани водачката в схемата Мира Андреева (Русия), а преди това победи и шампионката от Откритото първенство на САЩ от 2021 година Ема Ръдукану от Великобритания.

Следвай ни:

Още от Тенис

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

Чешка тийнейджърка изхвърли Елизе Мертенс от Осака

  • 16 окт 2025 | 16:13
  • 329
  • 0
Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

Алкарас: Искам да си татуирам Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 16:11
  • 300
  • 0
Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

Медведев продължава напред в Алмати, преследва първа титла от 2023 г.

  • 16 окт 2025 | 15:48
  • 279
  • 0
Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

Ема Радукану приключва сезона си поради здравословни проблеми

  • 16 окт 2025 | 15:22
  • 360
  • 0
Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

Вашеро след титлата си в Шанхай: Чувството е сюрреалистично

  • 16 окт 2025 | 14:45
  • 341
  • 0
Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

Динко Динев е четвъртфиналист в Руанда

  • 16 окт 2025 | 14:42
  • 227
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

Изненада: Светльо Вуцов се оттегли от националния отбор на България, обяви причината

  • 16 окт 2025 | 17:32
  • 16908
  • 24
Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

Левски застана зад Светослав Вуцов и призова за нулева толерантност към унижение и заплахи

  • 16 окт 2025 | 18:07
  • 216
  • 0
Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

Очаквайте на живо: Четири дербита за старт на петия кръг в Евролигата

  • 16 окт 2025 | 17:49
  • 986
  • 0
Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 18451
  • 30
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 9759
  • 45
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 5845
  • 15