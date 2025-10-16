Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

  • 16 окт 2025 | 17:00
  • 772
  • 0
Яник Синер още не е сигурен за Купа "Дейвис"

Световният номер 2 в тениса Яник Синер заяви в четвъртък, че все още не е сигурен дали ще вземе участие във финалния турнир за Купа "Дейвис", който ще се проведе между 18 и 23 ноември в Болоня, а Италия ще защитава титлата си от 2023 и 2024, предаде АФП.

"Не съм решил още, не знам", каза Синер по време на турнира "Шестимата крале" в Рияд, като това съобщи телевизия Sky Sport.

Италианецът се отказа в третия кръг на турнира "Мастърс" в Шанхай в мача с нидерландеца Талон Грикспоор заради крампи на дясното бедро.

"Опитваме се да разберем защо получавам тези крампи, понякога не се разбира защо. Това са неща, които се случват, а в момента се чувствам добре, което е най-важното", добави тенисистът, който ще играе срещу сърбина Новак Джокович на полуфиналите на демонстративния турнир в Саудитска Арабия, като победителят в надпреварата ще спечели 6 милиона долара.

Воден от Синер тимът на Италия спечели Купа "Дейвис" през 2023 след успех във финала срещу Австралия, като това бе втора титла за страната след 1976. Миналата година Италия защити престижната сребърна салатиера с успех във финала срещу Нидерландия.

