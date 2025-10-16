Предстои 35-ият международен турнир по крос кънтри "Луковитски моми"

В Луковит на 18 октомври, събота, ще се състои 35-ият международен турнир по крос кънтри бягане "Луковитски моми", съобщават от общинската администрация. Организатори са Община Луковит, Българската федерация лека атлетика и лекоатлетически клуб "Атлетик-90" – Луковит.

Състезанието ще се проведе на градския стадион и ще започне в 9:00 ч. Настилката е естествена, дължината на една обиколка е 1000 метра.

Според регламента жените ще бягат 2 км, а мъжете – 3 км. Същите са разстоянията и за момичета и момчета 2010/2011 г., както и за девойки и юноши младша (2088/2009 г.) и старша (2006/2007 г.) възраст. За по-малките състезатели разстоянията са по-къси.

Класиралите се на първо, второ и трето място ще бъдат отличени с медали и награди (материални и/или парични).

Миналогодишните шампиони в "Луковитски моми" са Маринела Нинева (Локомотив Дряново) и Иван Андреев (Дунав Русе).