Алберт Попов: Направих добро подготовка, имам бързи ски

Алберт Попов днес получи отличието „Почетен гражданин на София“ в знак на признание за спортните му постижения и приноса му за популяризирането на българския спорт.

“Чувствам се оценен, но всъщност и това е голяма отговорност. Както към Банско, така и към София. Но това означава, че трябва да си още по-голям пример, да си много добър и всъщност да накараш децата да заобичат спорта по един друг начин. Мисля, че мога да бъда това лице и да накарам децата да практикуват повече спорт.

Подготовката мина изключително добре. Променили сме няколко неща. За момента има бързи ски, надявам се, когато тестваме с други отбори, нещата да се потвърдят”, каза Попов след церемонията.