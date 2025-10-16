Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

България се нареди на първо място в общото класиране по медали във възрастовата група мъже/жени и юноши/девойки старша възраст в 16-ото издание на международния турнир по спортна аеробика Plovdiv Cup Aerobics Open. Състезанието бе организирано от Спортен клуб „Аеробика АМД“, с подкрепата на Община Пловдив и Съюза по аеробика България. Тази година над 640 участници от 20 държави взеха участие в надпреварата, която се отличи с изключително високо ниво и оспорвани изпълнения.

Турнирът бе и последна контрола преди предстоящото Европейско първенство, което допълнително повиши мотивацията и спортния дух на всички участници.

Българските състезатели се представиха великолепно, завоювайки множество отличия и издигайки името на страната ни на върха на класирането.

Ето и медалистите допринесли за тези отлични резултати:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: МЪЖЕ И ЖЕНИ

1-во място-Категория Тройки- Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.

1-во място- Категория Смесени двойки- Християна Златанова и Александър Мишинков.

3-то място- Категория Индивидуално жени- Борислава Иванова

3-то място- Категория Индивидуално мъже- Александър Мишинков

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:15-17 години

1-во място- Категория: Тройки- В.Крушарска, Т.Рибарова, К.Костова

2-ро място – категория Смесени двойки ш Стефани Лечева, Атанас Благоев

2-ро място – Категория Индивидулано девойки – Неда Запрянова

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 9–11 години

1-во място – Категория Групи

Б. Цънцарова, И. Рибарова, Н. Петкова, А. Спасова и Ф. Качорова

2-ро място - Категория Групи

Йоана Иванова, Невелина Русенова, Лора Динева, Рая Чобанова, Крисия Йорданова

2-ро място – кат. Индивидулано момичета – Джемре Стефанова

3-то място – кат. Индивидулано момичета – Кайра Мартинова

2-ро място – кат. Тройки – Стефани Петкова, Юзлем Кър, Мирай Сюлейман

Състезанието бе открито от заместник-кмета на Община Пловдив Николай Бухалов и Димитрина Къндева, председател на Съюз по аеробика България (СА). Официални гости бяха почетният председател на СА и негов основател Йорданка Благоева, общинският съветник Георги Титюков, Ани Аанасова - основоположник на спортната аеробика в град Пловдив, Минка Сърнешка - директор на "Спортен тотализатор" гр. Пловдив, Десислава Богушева, член на Техническата комисия по спортна аеробика към ФИГ и още много деятели и приятели на спорта.