Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

  • 16 окт 2025 | 10:26
  • 142
  • 0
Блестящо представяне на родните състезатели на Plovdiv Cup Aerobics Open

България се нареди на първо място в общото класиране по медали във възрастовата група мъже/жени и юноши/девойки старша възраст в 16-ото издание на международния турнир по спортна аеробика Plovdiv Cup Aerobics Open. Състезанието бе организирано от Спортен клуб „Аеробика АМД“, с подкрепата на Община Пловдив и Съюза по аеробика България. Тази година над 640 участници от 20 държави взеха участие в надпреварата, която се отличи с изключително високо ниво и оспорвани изпълнения.

Турнирът бе и последна контрола преди предстоящото Европейско първенство, което допълнително повиши мотивацията и спортния дух на всички участници.

Българските състезатели се представиха великолепно, завоювайки множество отличия и издигайки името на страната ни на върха на класирането.

Ето и медалистите допринесли за тези отлични резултати:

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: МЪЖЕ И ЖЕНИ

1-во място-Категория Тройки- Антонио Папазов, Христо Манолов и Борислава Иванова.

1-во място- Категория Смесени двойки- Християна Златанова и Александър Мишинков.

3-то място- Категория Индивидуално жени- Борислава Иванова

3-то място- Категория Индивидуално мъже- Александър Мишинков

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА:15-17 години

1-во място- Категория: Тройки- В.Крушарска, Т.Рибарова, К.Костова

2-ро място – категория Смесени двойки ш Стефани Лечева, Атанас Благоев

2-ро място – Категория Индивидулано девойки – Неда Запрянова

ВЪЗРАСТОВА ГРУПА: 9–11 години

1-во място – Категория Групи

Б. Цънцарова, И. Рибарова, Н. Петкова, А. Спасова и Ф. Качорова

2-ро място - Категория Групи

Йоана Иванова, Невелина Русенова, Лора Динева, Рая Чобанова, Крисия Йорданова

2-ро място – кат. Индивидулано момичета – Джемре Стефанова

3-то място – кат. Индивидулано момичета – Кайра Мартинова

2-ро място – кат. Тройки – Стефани Петкова, Юзлем Кър, Мирай Сюлейман

Състезанието бе открито от заместник-кмета на Община Пловдив Николай Бухалов и Димитрина Къндева, председател на Съюз по аеробика България (СА). Официални гости бяха почетният председател на СА и негов основател Йорданка Благоева, общинският съветник Георги Титюков, Ани Аанасова - основоположник на спортната аеробика в град Пловдив, Минка Сърнешка - директор на "Спортен тотализатор" гр. Пловдив, Десислава Богушева, член на Техническата комисия по спортна аеробика към ФИГ и още много деятели и приятели на спорта.

Следвай ни:

Още от Гимнастика

Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

  • 14 окт 2025 | 15:47
  • 957
  • 0
България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

България ще участва с четири състезателки на Балканското по художествена гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:37
  • 378
  • 0
Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

Българите в пети и девети поток на Световното по гимнастика

  • 14 окт 2025 | 14:33
  • 449
  • 0
Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

  • 14 окт 2025 | 13:18
  • 437
  • 0
Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

  • 14 окт 2025 | 12:26
  • 6156
  • 1
Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

  • 14 окт 2025 | 11:42
  • 428
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

Кубрат Пулев срещу руска машина за нокаути на 12 декември в Дубай

  • 16 окт 2025 | 10:50
  • 4558
  • 3
Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 2884
  • 13
Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

Кобрата: Най-накрая ще защитя световната си титла

  • 16 окт 2025 | 11:25
  • 708
  • 0
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 3009
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2832
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 5535
  • 1