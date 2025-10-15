Популярни
Президентът Петър Стоянов представя автобиографичната книга на Петър Зехтински

  • 15 окт 2025 | 12:59
  • 382
  • 0
Президентът на Република България (1997-2002) Петър Стоянов ще представи автобиографичната книга на легендата на българския футбол Петър Зехтински, съобщава БТА. Премиерата на творбата, озаглавена "Да играеш за другите", ще бъде на 17 октомври (петък) от 17:30 часа в Първо студио на Българското национално радио - Радио Пловдив.

Водещи на церемонията ще бъдат актьорът от Пловдивския театър Петър Тосков и певицата Андреана Бакалова. Книгата е направена по повод 70-годишния юбилей на Петър Зехтински и е написана в съавторство със спортния журналист Диян Никифоров.

Предговорът към творбата пък е на носителя на "Златната топка" - Христо Стоичков.

Снимки: Startphoto

