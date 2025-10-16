Чикаго разгроми Сейнт Луис, Юта надделя над Калгари

Чикаго разгроми домакина Сейнт Луис с 8:3 в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Лукас Райхел изпъкна с два гола и асистенция за успеха, Иля Михеев и Тод Бертузи добавиха по попадение и асистенция, а Конър Бедард даде три асистенции.

delivering you this touchdown🙌 pic.twitter.com/npASXPknEY — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) October 16, 2025

Джейк Нейбърс завърши с гол и асистенция за Сейнт Луис, който допусна второ домакинско поражение и все още няма успех в собствената си зала през сезона.

Юта надделя с 3:1 над Калгари в първия си домакински мач за сезона. Барет Хейтън Джон-Джейсън Петерка и Кевин Стенлунд на празна врата оформиха успеха на тима, който от този сезон носи прякора "Мамутите".

First win on home ice as the @utahmammoth! 🦣 pic.twitter.com/J5LZe3xNfI — NHL (@NHL) October 16, 2025

Расмус Андерсон се разписа за канадците, които допуснаха четвърта поредна загуба.