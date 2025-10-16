Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Детройт победи шампиона Флорида и оглави Атлантическата дивизия

Детройт победи шампиона Флорида и оглави Атлантическата дивизия

  • 16 окт 2025 | 08:49
  • 258
  • 0

Детройт спечели с 4:1 срещу защитаващия титлата си Флорида като домакин в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига.

Мейсън Епълтън се разписа два пъти, Михаел Расмусен добави гол и асистенция, а при числен превес Патрик Кейн също вкара за третия пореден успех на Ред Уингс, с който тимът се изкачи на първото място в Атлантическата дивизия с 6 точки. Кам Талбот отрази 20 удара, а Дилън Ларкин и Алекс ДеБринкат допринесоха  по две асистенции.

Брад Маршанд беше точен за шампионите, които допуснаха второ последователно поражение, след като откриха кампанията с три победи.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Трикратен световен шампион прекрати кариерата си

Трикратен световен шампион прекрати кариерата си

  • 16 окт 2025 | 03:59
  • 1336
  • 0
Капитанът на Чикаго Блекхоукс си взе отпуск по семейни причини

Капитанът на Чикаго Блекхоукс си взе отпуск по семейни причини

  • 15 окт 2025 | 22:18
  • 891
  • 0
Флорида Пантърс губи защитник за пет месеца

Флорида Пантърс губи защитник за пет месеца

  • 15 окт 2025 | 20:44
  • 767
  • 0
Кросби се изкачи във вечната ранглиста на НХЛ по асистенции

Кросби се изкачи във вечната ранглиста на НХЛ по асистенции

  • 15 окт 2025 | 17:21
  • 706
  • 1
Ирбис-Скейт привлече национален нападател

Ирбис-Скейт привлече национален нападател

  • 15 окт 2025 | 16:25
  • 552
  • 0
Брейди Ткачък ще пропусне част от сезона заради контузия

Брейди Ткачък ще пропусне част от сезона заради контузия

  • 15 окт 2025 | 13:23
  • 648
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

Майкон: Ние сме отборът с най-много фенове в страната и трябва да ги зарадваме с трофеи

  • 16 окт 2025 | 09:17
  • 934
  • 4
Време е за петия кръг на Евролигата

Време е за петия кръг на Евролигата

  • 16 окт 2025 | 07:00
  • 2410
  • 0
Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

  • 16 окт 2025 | 07:30
  • 2304
  • 1
Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

Синер и Фриц оформиха полуфиналното каре в Саудитска Арабия

  • 16 окт 2025 | 01:41
  • 4699
  • 1
Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

Карлос Насар: Далеч съм от политиката, днес направих компромис

  • 15 окт 2025 | 18:03
  • 24775
  • 72
Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

Младите звезди на ПСЖ, Реал, Барса, Юве, Интер и английските грандове ще се борят за Golden Boy 2025, но не и Ямал

  • 15 окт 2025 | 19:52
  • 13082
  • 8