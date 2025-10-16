Детройт победи шампиона Флорида и оглави Атлантическата дивизия

Детройт спечели с 4:1 срещу защитаващия титлата си Флорида като домакин в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига.

Мейсън Епълтън се разписа два пъти, Михаел Расмусен добави гол и асистенция, а при числен превес Патрик Кейн също вкара за третия пореден успех на Ред Уингс, с който тимът се изкачи на първото място в Атлантическата дивизия с 6 точки. Кам Талбот отрази 20 удара, а Дилън Ларкин и Алекс ДеБринкат допринесоха по две асистенции.

Брад Маршанд беше точен за шампионите, които допуснаха второ последователно поражение, след като откриха кампанията с три победи.

Lundy faceoff win ➡️ Marchy wrap around 💥 pic.twitter.com/i2fjmNTeUQ — Florida Panthers (@FlaPanthers) October 16, 2025