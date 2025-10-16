Младенов и Виена с първа загуба в Австрия

Националът Борислав Младенов и клубният му тим Виена Баскет отстъпиха пред Суонс Гмунден с 82:93 като домакини в мач от четвъртия кръг на австрийското баскетболно първенство за мъже. Загубата бе първа за състава на Виена след три поредни победи, но отборът остава начело във временното класиране.

Младенов се отчете с 13 точки, 2 борби и 3 асистенции за 30 минути на терена.

Домакините изоставаха със 7 точки в края на първата четвърт, но до почивката наваксаха до 42:43. Гостите обаче бяха категорични в третия период, вкарвайки 36 срещу 17 точки за Виена Баскет и поведоха със 79:59 преди заключителната част, в която домакините успяха само да намалят пасива си.

Следващият двубой на Младенов и съотборниците му е домакинство в Адриатическата лига срещу сръбския Мега Баскет на 17 октомври.

Снимка: basketballaustria.at