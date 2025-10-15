Ръсел Уестбрук продължава в НБА, ето кой е новият му отбор

Гардът Ръсел Уестбрук и Сакраменто Кингс са постигнали споразумение и 36-годишният ветеран ще облече екипа на "Кралете", съобщава Шамс Чарания, позовавайки се на Джеф Шварц от Excel Sports Management.

Уестбрук и Кингс са поддържали контакт през целия период на предсезона и в крайна сметка са се разбрали за договор. Така, Уестбурк, 9-кратен участник в Мача на звездите и MVP на лигата през 2017 година, ще започне 18-ия си сезон в НБА.

Westbrook and the Kings maintained communication all offseason as Sacramento searched for point guard depth. Westbrook has bonds with Domantas Sabonis, DeMar DeRozan and Zach LaVine, history with BJ Armstrong on agency side, and shared respect for Scott Perry and Doug Christie. https://t.co/Fap7FjKaEc — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025

Ветеранът се присъединява към ядро от други опитни играчи в състава на Сакраменто - Домантас Сабонис, ДеМар ДеРоузън, Зак Лавин и новопривлечения европейски и световен шампион с Германия Денис Шрьодер.

Уестбурк ще даде на Кингс дълбочина на позицията пойнт гард. През миналия сезон той изигра 75 мача с екипа на Денвър Нъгетс, като в 36 от тях бе в стартовата петица. Опитният плеймейкър записа средно по 13.3 точки, 6.1 асистенции, 4.9 борби и 1.4 откраднати топки на мач през миналия сезон, при 44.9% в стрелбата от игра.

Навършващият 37 години през ноември Уестбрук е играчът с най-много трипъл-дабъли в историята на НБА (203), а заедно са ЛеБрон Джеймс са единствените баскетболисти с по 25 000 точки, 8000 борби и 8000 асистенции в НБА.

