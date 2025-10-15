Ръсел Уестбрук продължава в НБА, ето кой е новият му отбор

Гардът Ръсел Уестбрук и Сакраменто Кингс са постигнали споразумение и 36-годишният ветеран ще облече екипа на "Кралете", съобщава Шамс Чарания, позовавайки се на Джеф Шварц от Excel Sports Management.
Уестбрук и Кингс са поддържали контакт през целия период на предсезона и в крайна сметка са се разбрали за договор. Така, Уестбурк, 9-кратен участник в Мача на звездите и MVP на лигата през 2017 година, ще започне 18-ия си сезон в НБА.
Ветеранът се присъединява към ядро от други опитни играчи в състава на Сакраменто - Домантас Сабонис, ДеМар ДеРоузън, Зак Лавин и новопривлечения европейски и световен шампион с Германия Денис Шрьодер.
Уестбурк ще даде на Кингс дълбочина на позицията пойнт гард. През миналия сезон той изигра 75 мача с екипа на Денвър Нъгетс, като в 36 от тях бе в стартовата петица. Опитният плеймейкър записа средно по 13.3 точки, 6.1 асистенции, 4.9 борби и 1.4 откраднати топки на мач през миналия сезон, при 44.9% в стрелбата от игра.
Навършващият 37 години през ноември Уестбрук е играчът с най-много трипъл-дабъли в историята на НБА (203), а заедно са ЛеБрон Джеймс са единствените баскетболисти с по 25 000 точки, 8000 борби и 8000 асистенции в НБА.
