Далас се довери на Джейсън Кид, даде му нов договор

Далас Маверикс обяви продължаването на договора си със старши треньора Джейсън Кид. Условията на споразумението не бяха разкрити.

"Треньорът Кид въплъщава всичко, което нашата организация търси в един лидер и аз съм развълнуван, че той ще остане с нас в продължение на много години. Уверени сме, че той ще продължи да предоставя внимателно и принципно ръководство на нашия отбор, стремейки се да постигнем целта си да изведем Далас Маверикс до шампионска титла", каза собственикът Патрик Дюмон.

52-годишният Кид ръководи отбора от 2021 г. Под негово ръководство Маверикс стигнаха до финалите на Западната конференция през 2022 г. и до финалите на НБА през 2024 г. При Кид Далас има 179 победи и 149 загуби.

That’s our Coach 👏 We have signed Coach Kidd to a multi-year contract extension 🖋️ @Chime // #MFFL pic.twitter.com/SuCh36tqDm — Dallas Mavericks (@dallasmavs) October 14, 2025