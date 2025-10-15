Лош старт за Рилски спортист в Испания

Отборите на Рилски спортист и Мурсия играят в първия си мач от група А на турнира ФИБА Къп. Срещата в Испания стартира в 21:30 часа, а след 10 минути игра самоковци изостават с 9-19.

В стартовата петица на българския тим попаднаха Камау Стоукс, Алън Арнет, Майк Едуардс, Мирослав Васов и Христо Бъчков.

ПЪРВА ЧАСТ



След 2 минути игра домакините водят с 5-0, а малко след това резултатът стана 11-0. След около 6 минути игра Рилски спортист все още не успява да открие сметката си, а преднината на Мурсия е 15 точки. 3:47 минути преди края на тази четвърт Камау Стоукс беше фаулиран и вкара първите 2 точки за самоковци от наказателната линия. След 10 минути игра Рилецо изостава с 9-19.

ВТОРА ЧАСТ



След две минути игра Рилски спортист изостава с 13-21.

Тимът от Самоков не успя да се пребори за място в Шампионска лига, отстъпвайки с 84-93 на естонския Калев/Крамо в среща от квалификациите за надпреварата, които се изиграха в "Арена Самелион", което доведе до участие в следващата по значимост европейска надпревара.

Испанският тим пък игра финал за влизане в ШЛ, но отстъпи с 88-96 на Елан Шалон.