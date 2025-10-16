Макаби Тел Авив застава на пътя на Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиакос гостуват тази вечер на Макаби Тел Авив в среща от 5-ия кръг на Евролигата. Двубоят е в зала "Александър Николич" в Белград.

Гръцкият шампион ще се опита да се върне на пътя на победите, след като претърпя първо домакинско поражение за сезона и общо второ от началото на турнира, във вторник - 78:82 срещу Анадолу Ефес. Олимпиакос е 2-2 до момента.

Макаби пък е 1-3 дотук, като във вторник отстъпи със 71:92 в същата зала пред испанския гранд Барселона.

Везенков стана MVP на третия кръг и тази вечер ще се опита да повтори представянето си от двубоя с новака Дубай в Пирея. В него Олимпиакос спечели убедително с 86:67, а Сашо, за по-малко от 24 минути, записа дабъл-дабъл - 25 точки и 11 борби.

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас няма да може да разчита на възстановяващите се от контузии Еван Фурние, Томас Уолкъп, Кийнън Еванс и Шак МакКисик, а центърът Мустафа Фал е аут за дълго време, като може дори да пропусне целия сезон.

Наставникът на Макаби Одед Каташ пък има лукса да избира от най-доброто, с което разполага в момента.