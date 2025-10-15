Загуби за Велева, Стаматова и Спасова в Ираклион

Преминалите през квалификациите българки Виктория Велева, Юлия Стаматова и Беатрис Спасова отпаднаха в първия кръг от основната схема на сингъл на турнира по тенис на клей в Ираклион (Гърция) с награден фонд 25 хиляди долара.

Велева беше елиминирана от представителката на домакините Елена Корокозиди след 4:6, 3:6, Стаматова претърпя поражение от Франциска Шедат (Германия) с 1:6, 2:6, а Спасова загуби от Хиба Шейх (САЩ) с 3:6, 2:6.

Така в надпреварата поединично от българките остана единствено поставената под номер 1 Денислава Глушкова, която вчера стартира с победа победа, а утре ще играе за място на четвъртфиналите срещу германката Ева Мари Ворачек.