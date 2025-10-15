Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Президентът на Фенербахче застана зад Ясикевичус: Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас

Президентът на Фенербахче застана зад Ясикевичус: Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас

  • 15 окт 2025 | 17:15
  • 310
  • 0
Президентът на Фенербахче застана зад Ясикевичус: Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас

Въпреки лошите резултати в началото на сезона на настоящия европейски шампион, Фенербахче не обмисля промяна на треньорския пост и Шарунас Ясикевичус има пълното доверие на ръководството на гранда от Истанбул. Крайният победител в Евролигата за миналия сезон започна лошо новия сезон в турнира, като след загубите от Жалгирис и Цървена звезда, отборът претърпя поражение с 24 точки разлика у дома от новака Дубай в четвъртия кръг - 69:93.

Фенербахче не блести от началото на сезона и играе доста бледо, като се спекулираше, че Шарунас Ясикевичус може да бъде под напрежение и на изхода заради кризата, през която преминава клубът. Изглежда обаче, че на този етап няма да има промяна на треньорския пост.

Според президента на Фенербахче Садетин Саран, клубът не обмисля смяна, наясно са, че имат кадрови проблеми и дори ще се опитат да удължат договора на Шарас.

"Разговарях с Шарунас тази сутрин. Отборът има някои недостатъци и контузии, така че вярвам, че ще се подобрим. Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас", заяви Саран за клубната телевизия.

Пред Фенербахче предстои още един домакински мач в Евролигата. На гости в Истанбул идва Байерн Мюнхен, а срещата е в четвъртък.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Евролига

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

Евролигата продължава с нови 5 двубоя

  • 15 окт 2025 | 07:00
  • 7852
  • 0
С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

С нов треньор и пред пълна до краен предел зала, Коди и Звезда нанесоха първа загуба на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 23:46
  • 1359
  • 0
Приключи първата порция дербита от четвъртия кръг в Евролигата

Приключи първата порция дербита от четвъртия кръг в Евролигата

  • 14 окт 2025 | 23:29
  • 6419
  • 0
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 16489
  • 6
Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

Дубай се подигра на Фенербахче в Турция

  • 14 окт 2025 | 22:52
  • 4759
  • 0
Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 16:01
  • 600
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

Стана ясно кой е най-бързият играч на Лудогорец, влиза дори в топ 5 на Висшата лига, друг “орел” близо до десетката

  • 15 окт 2025 | 16:34
  • 8557
  • 10
Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

Ето къде ще продължи кариерата си Матей Казийски след efbet Суперкупа

  • 15 окт 2025 | 14:40
  • 21568
  • 16
Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

Тъжна вест! Отиде си деветкратен шампион с ЦСКА

  • 15 окт 2025 | 13:31
  • 22982
  • 29
Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

Сашо Димитров: Започват удари под кръста, не могат да ме съборят психически, знам каква е целта и как да я постигна

  • 15 окт 2025 | 14:38
  • 14488
  • 73
Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

Кубрат Пулев ще защитава световната си титла срещу опасен нокаутьор

  • 15 окт 2025 | 11:10
  • 22572
  • 29
Футболна България се прости с Добромир Жечев

Футболна България се прости с Добромир Жечев

  • 15 окт 2025 | 13:25
  • 9616
  • 6