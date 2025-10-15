Президентът на Фенербахче застана зад Ясикевичус: Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас

Въпреки лошите резултати в началото на сезона на настоящия европейски шампион, Фенербахче не обмисля промяна на треньорския пост и Шарунас Ясикевичус има пълното доверие на ръководството на гранда от Истанбул. Крайният победител в Евролигата за миналия сезон започна лошо новия сезон в турнира, като след загубите от Жалгирис и Цървена звезда, отборът претърпя поражение с 24 точки разлика у дома от новака Дубай в четвъртия кръг - 69:93.

Фенербахче не блести от началото на сезона и играе доста бледо, като се спекулираше, че Шарунас Ясикевичус може да бъде под напрежение и на изхода заради кризата, през която преминава клубът. Изглежда обаче, че на този етап няма да има промяна на треньорския пост.

Според президента на Фенербахче Садетин Саран, клубът не обмисля смяна, наясно са, че имат кадрови проблеми и дори ще се опитат да удължат договора на Шарас.

"Разговарях с Шарунас тази сутрин. Отборът има някои недостатъци и контузии, така че вярвам, че ще се подобрим. Ще направим всичко възможно да удължим договора на Шарунас", заяви Саран за клубната телевизия.

Пред Фенербахче предстои още един домакински мач в Евролигата. На гости в Истанбул идва Байерн Мюнхен, а срещата е в четвъртък.

Снимки: Imago