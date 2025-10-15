Пуснаха билетите за следващия мач от Евролигата в София

Вече са в продажба билетите за следващия домакински мач на Апоел Тел Авив от Евролигата в София, които можете са намерите ТУК. Израелският гранд приема тима на Монако със суперзвездите Майк Джеймс и Никола Миротич в състава си на 23 октомври (четвъртък) от 21:05 часа в среща от шестия кръг на най-комерсиалния баскетболен турнир в Европа.

Пропуските за супердербито от "турнира на богатите", към които има сериозен интерес, отново ще даде възможност на феновете в страната ни да се доближат до големите имена в баскетбола и да наблюдават най-високо ниво на любимата игра.

Тимът воден от Димитрис Итудис вече изигра два мача в "Арена София", като в първото си домакинство се наложи със 103-87 над Барселона, а във втория си мач в своята зала отстъпи с 90-103 на Макаби Тел Авив. Като гост пък Апоел надигра с 87-81 Анадолу Ефес.

Днес от 21:30 часа Апоел Тел Авив гостува на Валенсия в двубой от четвъртия кръг в Евролигата.

Снимки: Sportal.bg