  Ясикевичус с призив към феновете на Фенербахче: Срамно е да говорим за съдиите след такова представяне

Ясикевичус с призив към феновете на Фенербахче: Срамно е да говорим за съдиите след такова представяне

  • 15 окт 2025 | 16:23
  • 228
  • 0
Ясикевичус с призив към феновете на Фенербахче: Срамно е да говорим за съдиите след такова представяне

Треньорът на Фенербахче Шарунас Ясикевичус изрази недоволството си както от представянето на отбора си, така и от реакцията на феновете, след тежката загуба от Дубай в Евролигата. Турският отбор претърпя поражение с 69:93 насред Истанбул, в резултат на което балансът му в турнира спадна до 1-3.

След края на мача литовският специалист акцентира върху лошото представяне на своите играчи, подчертавайки, че при тези обстоятелства не е уместно да се обсъжда съдийството.

Същевременно Ясикевичус коментира скандирането "Мафия на Евролигата", което се чу от феновете на Фенербахче, изтъквайки непоследователността на тази критика.

По-конкретно, треньорът на Фенербахче заяви:

"Срамно е да говорим за съдиите след такова представяне. Болдуин е много емоционален спортист. Той контролираше емоциите си миналия сезон и ни поведе към шампионската титла по прекрасен начин. Не беше добра вечер нито за него, нито за отбора. Не е добре феновете да скандират "Мафия на Евролигата", когато не се справяме добре. Защото когато се справяме добре, те не стават мафия".

Снимки: Imago

