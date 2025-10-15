Барцокас разкри кога ще се завърнат двама от ключовите играчи на Олимпиакос

Треньорът на Олимпиакос Йоргос Барцокас коментира предстоящия мач срещу Макаби Тел Авив, както и състоянието на контузените играчи, давайки положителни новини за гардовете Еван Фурние и Томас Уолкъп.

Относно мача в Белград, гръцкият специалист подчерта необходимостта от правилна подготовка въпреки специфичните условия. "Трябва да започнем да се подготвяме, защото все още не сме имали време. Моите сътрудници са свършили това, което трябва", заяви той първоначално и добави: "Ще се опитаме да се справим срещу един атакуващ отбор, който е показал своята стойност, с добри реализатори и много креативни гардове. Няма да е лесен мач. Дори и без публика, условията в Белград са особени. Надяваме се да бъдем по-постоянни".

Запитан за управлението на умората на своите играчи, Йоргос Барцокас обясни: "Имаме екип от хора, физиотерапевти, масажисти, а всички играчи на това ниво са професионалисти в начина, по който се хранят и почиват. Така трябва да бъде, защото в противен случай Евролигата те изхвърля. Ще бъдем готови, същото важи и за Макаби. Всеки мач е труден в Евролигата".

Накрая, относно контузените, треньорът на "червено-белите" от Пирея потвърди отсъствието на Фурние и Уолкъп от мача с Макаби, но обяви завръщането им за двубоя с Паниониос. "Тази сутрин направиха добра индивидуална тренировка. Със сигурност няма да играят в утрешния мач. Надявам се от неделя да се върнат, защото другите играчи, които имаха много минути, са претоварени. Вярвам, че и двамата ще играят срещу Паниониос", завърши опитният специалист.

Припомняме, че във вторник вечерта Олимпиакос и Александър Везенков загубиха драматично със 78:82 у дома от Анадолу Ефес в мач от четвъртия кръг на Евролигата и са с 2 победи и 2 поражения дотук.

Следвай ни:

Снимки: Imago