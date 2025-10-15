Популярни
Националите по футбол се прибират у нас след поредното разочароващо представяне
  Ерик Сполстра е новият селекционер на САЩ

Ерик Сполстра е новият старши треньор на националния отбор на САЩ по баскетбол, съобщиха от американската федерация.

54-годишният Сполстра, който води и тима на Маями Хийт, ще трябва да изведе американците към шеста поредна олимпийска титла по време на Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

На треньорския пост в американския отбор Сполстра заменя Стийв Кър, чийто помощник бе при триумфа на Олимпиадата в Париж миналата година. Той има и две титли в НБА с тима на Маями Хийт, спечелени през 2012 и 2013 година.

"За мен е невероятна чест да бъда обявен за старши треньор на националния отбор на САЩ. Надявам се да продължа традицията на съвършенство и отборна работа, която е символ на американския баскетбол", каза Сполстра при представянето си.

