Националите една година без победа

Националният отбор на България ще запише най-малко една година без победа в мач, независимо официален или приятелски. Последно нашите записаха успех на 15 ноември 2024 година, когато надиграха Люксембург като гост в Лигата на нациите. Тъй като следващият двубой на “лъвовете” е точно една година по-късно - след месец на 15 ноември срещу Турция в Бурса, тогава ще е следващата възможност за прекъсване на негативната серия.

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

Това обаче не е най-черната серия за тима ни в последните години, след като в периода 16 ноември 2022 - 22 март 2024 нашите не записаха успех. Тогава първо бе победен Кипър, а след това Танзания.