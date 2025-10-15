Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Националите една година без победа

Националите една година без победа

  • 15 окт 2025 | 10:29
  • 728
  • 0

Националният отбор на България ще запише най-малко една година без победа в мач, независимо официален или приятелски. Последно нашите записаха успех на 15 ноември 2024 година, когато надиграха Люксембург като гост в Лигата на нациите. Тъй като следващият двубой на “лъвовете” е точно една година по-късно - след месец на 15 ноември срещу Турция в Бурса, тогава ще е следващата възможност за прекъсване на негативната серия.

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас
България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

Това обаче не е най-черната серия за тима ни в последните години, след като в периода 16 ноември 2022 - 22 март 2024 нашите не записаха успех. Тогава първо бе победен Кипър, а след това Танзания.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

Загорчич: Опитахме да променим ситуацията, но беше невъзможно да се получи

  • 15 окт 2025 | 09:25
  • 1332
  • 0
Защитник на Лудогорец поднови тренировки

Защитник на Лудогорец поднови тренировки

  • 15 окт 2025 | 09:19
  • 838
  • 0
Майкон пред юбилеен мач за Левски

Майкон пред юбилеен мач за Левски

  • 15 окт 2025 | 09:15
  • 921
  • 1
Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

Янтра раздава безплатни билети на учениците за първия мач на осветление в Габрово

  • 15 окт 2025 | 09:07
  • 438
  • 0
Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

Кирил Котев: Треньорът постъпи смело с двама дебютанти в този мач - това е начинът

  • 15 окт 2025 | 01:04
  • 3604
  • 12
Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

Ради Кирилов: Може би не сме някаква величина във футбола, но потенциалът ни не е това

  • 15 окт 2025 | 00:48
  • 2532
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 169456
  • 516
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 73888
  • 73
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 21774
  • 77
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 32367
  • 4
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 19631
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 15802
  • 6