Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

  • 15 окт 2025 | 08:44
  • 316
  • 0
Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

11 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на турнира на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" ще бъде домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите във вторник постигнаха Кристиян Стефанов и Владимир Цонков. Ден по-рано за втория кръг се класираха Дамян Аврамовски, Якоб Ясин, Борис Борисов и Емил Маринов.

Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Станислав Косев, №7 Пламен Колев, №8 Петър Иванчев, №12 Васил Русанов, №14 Любен Хубенов, №15 Мартин Бонев и №16 Борис Начев.

За осминафиналите при девойките се класираха девет българки: Андрея Глушкова, Александра Рангелова, Никол Нунева, Сирма Манчева, Кристина Кънева, Рая Маркова, Рая Стайкова, Мелани Стоичкова и Радина Средкова.

Юноши, 1-кръг:

Кристиян Стефанов – Емилиан Негойта (Румъния) 6:4, 6:2

Владимир Цонков – Габриел Филипи (Италия) 6:2, 6:1

Виктор Ценов – Мирча Попоака (Румъния) 4:6, 6:0, 2:6

Браян Димов – Рикардо Ланди (Италия) 1:6, 3:6

Девойки, 1/16-финали:

№1 Андрея Глушкова – Ева Роска (Румъния) 6:2, 6:0

№2 Александра Рангелова – Патриция Кручиа (Румъния) 6:3, 6:1

№3 Никол Нунева – София Крилова (Русия) 6:2, 6:4

№11 Сирма Манчева – Серена Наполи (Италия) 6:4, 6:1

№5 Кристина Кънева – Ива Колев (Сърбия) 6:1, 7:6(1)

№16 Рая Маркова – Карина Николае (Румъния) 6:2, 6:2

Рая Стайкова – Теодора Петре (Румъния) 6:1, 6:1

Мелани Стоичкова – №15 Калина Симеонова 6:3, 5:7, 6:3

Радина Средкова – №14 Валентина Сувирджонкова (Сърбия) б.и

Мария-Магдалена Янакиева – №6 Ана Лазар (Румъния) 3:6, 4:6

№9 Кристина Василева – Мария Роска (Румъния) 4:6, 4:6

Следвай ни:

Още от Тенис

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

Откриващият мач на Кузманов в Херсонисос беше прекъснат, Андреев отпадна

  • 14 окт 2025 | 19:19
  • 2127
  • 0
Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

Росица Денчева продължава в Санта Маргерита ди Пула след само 16 минути игра

  • 14 окт 2025 | 17:15
  • 915
  • 0
Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

Изненадващи загуби на Радукану и Таусон в Нинбо

  • 14 окт 2025 | 17:06
  • 847
  • 0
Стаматова и Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Ираклион

Стаматова и Спасова са четвъртфиналистки на двойки в Ираклион

  • 14 окт 2025 | 16:57
  • 927
  • 0
№3 в схемата Елизе Мертенс с успешен старт в Осака

№3 в схемата Елизе Мертенс с успешен старт в Осака

  • 14 окт 2025 | 16:41
  • 504
  • 0
Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

Мъжът на Златка Райкова арестуван за черно тото

  • 14 окт 2025 | 15:37
  • 21316
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

България не издържа пред испанската класа - седми пореден Мондиал без нас

  • 14 окт 2025 | 23:35
  • 164406
  • 492
Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

Браво! България U21 показа сърце и обърна Чехия

  • 14 окт 2025 | 20:56
  • 71071
  • 70
Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

Александър Димитров: Втори звучен шамар за нас

  • 14 окт 2025 | 23:58
  • 19349
  • 66
Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

Англия е първият европейски тим, който се класира за Мондиал 2026 след разгром над Латвия

  • 14 окт 2025 | 23:37
  • 29843
  • 4
Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

Два гола на Ретеги гарантираха на Италия поне бараж

  • 14 окт 2025 | 23:43
  • 17883
  • 3
Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

Везенков и Олимпиакос стъпиха накриво в изключителна драма с Анадолу в Пирея

  • 14 окт 2025 | 23:14
  • 14744
  • 6