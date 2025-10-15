Нови 11 български победи на турнира от ITF в Пазарджик

11 победи постигнаха български тенисисти във втория ден на турнира на турнира за юноши и девойки от категория J30 на ITF в Пазарджик.

В рамките на две седмици ТК „Фаворит" ще бъде домакин на два поредни турнира от календара на ITF. Тези турнири са огромен шанс за младите български тенисисти да печелят точки за световната ранглиста и да трупат опит в международни мачове.

Победи в първия кръг при юношите във вторник постигнаха Кристиян Стефанов и Владимир Цонков. Ден по-рано за втория кръг се класираха Дамян Аврамовски, Якоб Ясин, Борис Борисов и Емил Маринов.

Седем наши тенисисти пък ще започнат участието си в турнира директно от втория кръг: №1 Станислав Косев, №7 Пламен Колев, №8 Петър Иванчев, №12 Васил Русанов, №14 Любен Хубенов, №15 Мартин Бонев и №16 Борис Начев.

За осминафиналите при девойките се класираха девет българки: Андрея Глушкова, Александра Рангелова, Никол Нунева, Сирма Манчева, Кристина Кънева, Рая Маркова, Рая Стайкова, Мелани Стоичкова и Радина Средкова.

Юноши, 1-кръг:

Кристиян Стефанов – Емилиан Негойта (Румъния) 6:4, 6:2

Владимир Цонков – Габриел Филипи (Италия) 6:2, 6:1

Виктор Ценов – Мирча Попоака (Румъния) 4:6, 6:0, 2:6

Браян Димов – Рикардо Ланди (Италия) 1:6, 3:6

Девойки, 1/16-финали:

№1 Андрея Глушкова – Ева Роска (Румъния) 6:2, 6:0

№2 Александра Рангелова – Патриция Кручиа (Румъния) 6:3, 6:1

№3 Никол Нунева – София Крилова (Русия) 6:2, 6:4

№11 Сирма Манчева – Серена Наполи (Италия) 6:4, 6:1

№5 Кристина Кънева – Ива Колев (Сърбия) 6:1, 7:6(1)

№16 Рая Маркова – Карина Николае (Румъния) 6:2, 6:2

Рая Стайкова – Теодора Петре (Румъния) 6:1, 6:1

Мелани Стоичкова – №15 Калина Симеонова 6:3, 5:7, 6:3

Радина Средкова – №14 Валентина Сувирджонкова (Сърбия) б.и

Мария-Магдалена Янакиева – №6 Ана Лазар (Румъния) 3:6, 4:6

№9 Кристина Василева – Мария Роска (Румъния) 4:6, 4:6