  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Костадинов и Тенерифе с втора поредна победа в Шампионска лига

Костадинов и Тенерифе с втора поредна победа в Шампионска лига

  • 15 окт 2025 | 00:11
  • 297
  • 0


Константин Костадинов и клубният му тим Тенерифе победиха израелския Бней Херцлия със 108:85 (29:15, 31:24, 25:20, 23:26) като домакини в Испания в двубой от втория кръг в група D на Шампионска лига.

Успехът бе втори за Тенерифе от две изиграни срещи в международната баскетболна надпревара, а Бней Херцлия допусна втора загуба.

Костадинов реализира 8 точки и 1 борба за 11 минути на терена, а най-резултатен за победата на испанския тим беше Хайме Фернандес с 25 точки, 1 борба и 2 асистенции.

Домакините имаха превъзходство през целия мач, като на почивката водеха с 60:39, а след 30 минути игра резултатът бе 85:59.

В Шампионската лига за Тенефире предстои гостуване на турския Тофаш на 28 октомври. Преди това Константин Костадинов и съотборниците му ще изиграят два домакински мача в испанското първенство – на 18 октомври срещу Мурсия и на 25 октомври срещу Уникаха.

