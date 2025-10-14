Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 15 години

Лудогорец - Левски 5:0
1:0 Йоан Йорданов (9')
2:0 Раян Димитров (31')
3:0 Даниел Рангелов (39')
4:0 Ник Георгиев (69')
5:0 Михаил Младенов (71')
Спартак (Варна) - Локомотив (Пловдив) 2:1
1:0 Боян Аврамов (22')
1:1 Алекс Цинигаров (63')
2:1 Борислав Кирилов (82')
Ботев (Пловдив) - Добруджа 5:1
1:0 Мартин Тодоров (17')
2:0 Мартин Тодоров (19')
3:0 Стилиян Видолов (27')
3:1 Ивелин Радков (60')
4:1 Теодор Матев (65')
5:1 Иван Бичовски (76')
Национал - ЦСКА 1948 0:1
0:1 Валентин Йолов (72')
Септември - ЦСКА 0:2
0:1 Петър Цуков (16')
0:2 Петър Цуков (49')
Славия - Академик (Пловдив) 0:1
0:1 Георги Лазаров (10')
Дунав - Черно море 2:2
1:0 Николай Николаев (12') аг
1:1 Максим Стоянов (42')
1:2 Димитър Игнев (51')
2:2 Владимир Христов (65')
Шипка Старс - Етър 2:4
0:1 Пресиян Николаев (13')
0:2 Цветомир Цанков (22')
0:3 Ивайло Бобев (28')
0:4 Цветомир Цанков (44')
1:4 Георги Сталев (52')
2:4 Кристиан Кисов (70')