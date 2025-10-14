Резултати, голмайстори и класиране след 10-ия кръг на Елитната група до 16 години

Пловдив 2015 - Локомотив (Пловдив) 1:2
0:1 Даниел Лилковски (21')
1:1 Цветомир Крушков (80')
1:2 Даниел Лилковски (90'+1)
Лудогорец - Левски 2:0
1:0 Благовест Мичев (35')
2:0 Симеон Симеонов (42')
Национал - Арда 3:0
1:0 Павел Янков (36')
2:0 Павел Янков (44')
3:0 Алекс Ахмедов (51')
Ботев (Пловдив) - Пирин 0:0
Дунав - Черно море 0:0
Славия - Академик (Пловдив) 0:0
Ботев (Враца) - Етър 0:1
Септември - ЦСКА 3:3
0:1 Марк Илков (11')
1:1 Теодор Доцев (15')
2:1 Георги Цепов (33')
2:2 Калоян Марковски (47') аг
2:3 Марк Илков (71')
3:3 Александър Сираков (75')