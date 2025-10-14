Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

Бившата легенда в плуването Франциска ван Алмсик призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за Олимпийски игри. "Липсва ми желанието ни да се представяме. Липсва ми желанието ни отново да сме начело. Твърде често сме зависими от миналото", каза 47-годишната ван Алмсик по време на събитие, организирано от Sports Aid Foundation.

Многократната олимпийска медалистка и бивша световна шампионка заяви, че германците трябва да гледат на домакинството на Олимпийски игри като на възможност, а не като на бреме.

"Ние сме домакини на света. Всички печелят от това. Олимпийският плувен басейн може да се превърне в концертна зала или театър в бъдеще", добави тя, цитирана от ДПА.

"Не сме глупави. Ние, германците, сме способни на много неща и нямаме причина да се крием. Няма да се получи без хората в страната. Имаме нужда от хора зад нас, които осъзнават, че това може да бъде нещо трайно, че не става въпрос само за момента", коментира още Франциска ван Алмсик.

Берлин, Хамбург, Мюнхен и регионът Рейн-Рур проявяват интерес и са завършили първата фаза от предварителна подготовка за вътрешна кандидатура. И четирите огат да проведат референдуми, преди да бъде избран победителят през есента на 2026 година. Все още няма решение дали германската кандидатура ще бъде за 2036, 2040 или 2044 година.

Кристиане Шендерлайн, министър на спорта на Германия, нарече Олимпийските игри "най-голямата спортно-политическа цел", която далеч надхвърля 16-те дни на Игрите.

"Това е национална задача за бъдещето. Възможност за цялата страна. Искаме да дадем възможност на нашите спортисти да се състезават у дома", каза Шендерлайн.

Германия беше домакин на Олимпийските игри през 1936 година в Берлин и Гармиш-Партенкирхен (зимни) и през 1972 година в Мюнхен. Оттогава няколко кандидатури се провалиха, а други бяха отхвърлени след референдуми.