Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

  • 14 окт 2025 | 18:21
  • 360
  • 0
Легенда в плуването призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за олимпийски игри

Бившата легенда в плуването Франциска ван Алмсик призова германците да имат повече самочувствие във връзка с планираната нова кандидатура за Олимпийски игри. "Липсва ми желанието ни да се представяме. Липсва ми желанието ни отново да сме начело. Твърде често сме зависими от миналото", каза 47-годишната ван Алмсик по време на събитие, организирано от Sports Aid Foundation.

Многократната олимпийска медалистка и бивша световна шампионка заяви, че германците трябва да гледат на домакинството на Олимпийски игри като на възможност, а не като на бреме.

"Ние сме домакини на света. Всички печелят от това. Олимпийският плувен басейн може да се превърне в концертна зала или театър в бъдеще", добави тя, цитирана от ДПА.

"Не сме глупави. Ние, германците, сме способни на много неща и нямаме причина да се крием. Няма да се получи без хората в страната. Имаме нужда от хора зад нас, които осъзнават, че това може да бъде нещо трайно, че не става въпрос само за момента", коментира още Франциска ван Алмсик.

Берлин, Хамбург, Мюнхен и регионът Рейн-Рур проявяват интерес и са завършили първата фаза от предварителна подготовка за вътрешна кандидатура. И четирите огат да проведат референдуми, преди да бъде избран победителят през есента на 2026 година. Все още няма решение дали германската кандидатура ще бъде за 2036, 2040 или 2044 година.

Кристиане Шендерлайн, министър на спорта на Германия, нарече Олимпийските игри "най-голямата спортно-политическа цел", която далеч надхвърля 16-те дни на Игрите.

"Това е национална задача за бъдещето. Възможност за цялата страна. Искаме да дадем възможност на нашите спортисти да се състезават у дома", каза Шендерлайн.

Германия беше домакин на Олимпийските игри през 1936 година в Берлин и Гармиш-Партенкирхен (зимни) и през 1972 година в Мюнхен. Оттогава няколко кандидатури се провалиха, а други бяха отхвърлени след референдуми.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

Сестри Стоеви започнаха с победа на турнир по бадминтон в Дания

  • 14 окт 2025 | 14:09
  • 300
  • 0
800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

800 милиона дози допинг вещества и стероиди конфискувани от европейския

  • 14 окт 2025 | 10:02
  • 566
  • 0
Исторически успех за България на Световното по спортни танци

Исторически успех за България на Световното по спортни танци

  • 14 окт 2025 | 09:54
  • 2030
  • 1
Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне

Президентът на щангите: Няма да позволя Карлос Насар да си тръгне

  • 14 окт 2025 | 09:18
  • 10910
  • 20
Погачар разкри, че е бил на път да се откаже от "Тур дьо Франс"

Погачар разкри, че е бил на път да се откаже от "Тур дьо Франс"

  • 14 окт 2025 | 04:02
  • 2801
  • 0
Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

Карлос Насар за федерацията: Не мога да продължавам да се унижавам

  • 13 окт 2025 | 20:30
  • 22014
  • 44
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

България (U21) 1:1 Чехия (U21), "лъвчетата" изравниха

  • 14 окт 2025 | 18:10
  • 6644
  • 2
Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 14288
  • 18
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 9007
  • 9
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 32481
  • 85
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 22795
  • 138
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 14662
  • 28