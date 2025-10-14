Популярни
Роди ли се нова звезда? 18-годишен подобри национален рекорд в плуването

  • 14 окт 2025 | 17:05
Роди ли се нова звезда? 18-годишен подобри национален рекорд в плуването

Дарен Кирилов постави нов национален рекорд на 200 метра гръб в малък басейн по време на 11-тия международен турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев“, който се проведе през уикенда в Бургас.

18-годишният Кирилов спечели старта в дисциплината с време 1:53.55 мин. Състезателят на “Доростол” свали 26 стотни от досегашното върхово постижение, което беше притежание на Калоян Левтеров от 2023г. Възпитаникът на Веселин Суров победи и в надпреварата на 100 м гръб със силен резултат - 52.59 сек., който е на 13 стотни от националния рекорд в дисциплината.

В Международния турнир „Бриз – Иван The Roshav Стойчев 2025” участие взеха 650 състезатели от България, Молдова, Египет, Турция и Англия.

