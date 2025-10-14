Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Изненадаха Венци Петков за ЧРД по време на тренировка

Изненадаха Венци Петков за ЧРД по време на тренировка

  • 14 окт 2025 | 16:12
  • 232
  • 0

Един от най-опитните баскетболисти в състава на Черно море Тича Венцислав Петков навърши 34 години днес, а неговите съотборници се постараха да наситят празника му с положителни емоции.

От клуба споделиха видео в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук, в което се вижда, че капитанът на "моряците" поднася торта на Петков, а всички около него го поздравяват с песен и аплодисменти.

Черно море вече води подготовка за следващия си мач от Sesame Национална баскетболна лига, като на 20 октомври (понеделник) варненци гостуват на Рилски спортист в среща от третия кръг на първенството.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

Саша Обрадович за пазара на играчи, контузените в Цървена звезда и класата на Жалгирис

  • 14 окт 2025 | 16:01
  • 217
  • 0
Нианг аут за 2-3 седмици

Нианг аут за 2-3 седмици

  • 14 окт 2025 | 14:12
  • 225
  • 0
Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

Добри новини за Партизан преди двойния кръг от Евролигата, Мика Мууринен е готов за игра

  • 14 окт 2025 | 13:16
  • 348
  • 0
Берое с призив към феновете за подкрепа в Еврокъп

Берое с призив към феновете за подкрепа в Еврокъп

  • 14 окт 2025 | 12:50
  • 522
  • 1
Време за пенсия? Не и за 76-годишния Светислав Пешич

Време за пенсия? Не и за 76-годишния Светислав Пешич

  • 14 окт 2025 | 11:15
  • 783
  • 0
Уембаняма със силен мач и впечатляваща забивка срещу Индиана

Уембаняма със силен мач и впечатляваща забивка срещу Индиана

  • 14 окт 2025 | 10:49
  • 603
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев пред Sportal.bg: Бе тежко решение, но бе най-правилното!

Любо Ганев пред Sportal.bg: Бе тежко решение, но бе най-правилното!

  • 14 окт 2025 | 16:11
  • 2152
  • 3
Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

Президентът на испанската федерация пред Sportal.bg: Стоичков е голяма личност, излизаме да бием България

  • 14 окт 2025 | 14:30
  • 3425
  • 2
Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 28222
  • 81
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 18171
  • 110
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 11617
  • 24
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 9329
  • 2