Изненадаха Венци Петков за ЧРД по време на тренировка

Един от най-опитните баскетболисти в състава на Черно море Тича Венцислав Петков навърши 34 години днес, а неговите съотборници се постараха да наситят празника му с положителни емоции.

От клуба споделиха видео в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук, в което се вижда, че капитанът на "моряците" поднася торта на Петков, а всички около него го поздравяват с песен и аплодисменти.

Черно море вече води подготовка за следващия си мач от Sesame Национална баскетболна лига, като на 20 октомври (понеделник) варненци гостуват на Рилски спортист в среща от третия кръг на първенството.