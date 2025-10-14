Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

  • 14 окт 2025 | 15:47
  • 411
  • 0
Спортният арбитражен съд отхвърли жалбата на Израел срещу бездействието на ФИГ

Спортният арбитражен съд (КАС) отхвърли жалбата на Израелската федерация по гимнастика (IGF) срещу искането на Международната федерация по гимнастика (ФИГ) за дисквалификация на състезателите от страната от Световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта, както и две искания за спешни мерки, съобщиха от съда.

По-рано координиращият министър на правосъдието, човешките права, имиграцията и корекционните служби на Индонезия Юсрил Ихза Махендра обяви, че на израелците няма да бъдат издадени визи за участие в турнира, който ще се проведе в Джакарта от 19 до 25 октомври. ФИГ заяви, че е "взела под внимание" позицията на Индонезия. В жалбата си израелската федерация твърди, че уставът на ФИГ задължава Изпълнителния комитет на организацията да вземе решение, ако входни визи не бъдат издадени на всички участващи делегации. Те също така твърдят, че липсата на решение представлява отказ от правосъдие, като по този начин създава ситуация на дискриминация срещу асоциацията членка.

Втората жалба е подадена от шест израелски спортисти, с искане КАС да задължи ФИГ да предприеме необходимите мерки, за да гарантира участието на израелския отбор на Световното първенство или, алтернативно, да отложи или отмени турнира. ФИГ подчерта, че няма правомощия да влияе върху издаването на входни визи за Индонезия и следователно отказът на индонезийските власти да издават визи на израелци е изцяло извън юрисдикцията на организацията.

"Исканията за спешни временни мерки бяха разгледани от вицепрезидента на Апелативния арбитражен отдел на КАС. И двете искания бяха отхвърлени. Първата жалба беше отхвърлена поради липса на юрисдикция. Втората жалба все още се разглежда", се казва в изявление на съда, цитирано от ТАСС.

