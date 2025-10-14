Популярни
Нианг аут за 2-3 седмици

  • 14 окт 2025 | 14:12
Нианг аут за 2-3 седмици

Новото попълнение на Юта Джаз Джордж Нианг няма да може да играе още поне две-три седмици, тъй като все още не е възстановен от стрес фрактурата на четвъртата метатарзална кост в ходилото.

Това означава, че тежкото крило ще пропусне между седмица и две от старта на новия сезон в НБА. Нианг получи травмата на 27 септември по време на тренировка.

Нианг премина в Юта това лято след сделка с Бостън Селтикс. Той така и не игра за "Келтите", тъй като бе взет от тях в началото на лятото в сделка с Атланта Хоукс. Той обаче добре познава обстановката в Юта, където игра между 2017 и 2021 година. През последния сезон той записа показатели от 9,9 точки и 3,4 борби средно на мач в 79 срещи за отборите на Кливланд Кавалиърс и Атланта Хоукс.

Снимки: Gettyimages

