Седем титли и 23 медала за България на Световното по таекуондо ITF

Със седем титли и 23 медала се завърнаха българските национали от Световното първенство по таекуондо ITF в Лидо ди Йезоло (Италия).

В надпреварата в отделните възрастови групи на Мондиала в неолимпийската версия на бойния спорт се включиха над 1400 състезатели от 73 страни.

Българският състав завоюва 7 златни, 7 сребърни и 9 бронзови отличия, като световни шампиони станаха Кирил Илиев (спаринг мъже, категория до 58 кг), Любомир Бакалски (спаринг мъже, до 71 кг), Мартин Димитров (спаринг юноши старша възраст, над 75 кг), както и отборно на спаринг за мъже, на спаринг за девойки старша възраст, на специална техника за мъже и на специална техника за юноши старша възраст. Сребърни медали заслужиха Николай Петков (спаринг мъже, над 92 кг), Тодор Ангелов (спаринг ветерани, до 78 кг), Катерина Бейчева (силово чупене жени), Димитър Величков (спаринг юноши младша възраст, до 70 кг), Арон Лачовски (спаринг юноши младша възраст, до 55 кг), Йордан Стаев (силово чупене ветерани) и Тина Хаджиева (спаринг девойки старша възраст, до 46 кг).

С бронз се окичиха Лилия Митрева (спаринг жени, до 62 кг), Борислав Попов (спаринг юноши младша възраст, до 65 кг), Катрин Гемкова (спаринг жени, до 67 кг), Вяра Станкова (специални техники девойки младша възраст), Светослава Евстатиева (спаринг девойки старша възраст, над 70 кг), Александър Георгиев (спаринг юноши младша възраст, до 55 кг), Иван Велев (спаринг юноши младша възраст, до 60 кг), отборно специална техника юноши старша възраст и отборно специална техника девойки младша възраст.

България зае осмо място в света в генералното класиране, а при мъжете и жените се наредиха на четвъртата позиция.

"Благодарим на треньорите, семействата и всички, които подкрепят нашите бойци. Всеки медал е и техен успех. Гордеем се с нашите състезатели и знаем, че това е само началото на още по-големи победи!", написаха от Българската федерация по таекуондо ITF.