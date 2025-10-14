Берое с призив към феновете за подкрепа в Еврокъп

Баскетболистките на Берое Стара Загора призоваха феновете за подкрепа във втория мач на отбора от Група L на втория по сила европейски клубен турнир - Еврокъп.

В четвъртък (16 октомври) старозагорки ще посрещнат швейцарския Фрибур, след като в първата си среща отстъпиха като гости на полския Шленза (Вроцлав) с 63:100.

"Беройци, имате важно съобщение от Валерия Алексиева, Деана Стояновска и Евгения Василева", написаха от лагера на Берое, публикувайки видео с призив към запалянковците.

"Това е нашият първи домакински мач и очакваме вашата силна подкрепа", заяви Стояновска, а Василева добави: "Надяваме се залата да е пълна и вие да сте нашият шести играч."

Снимка: Баскетболен клуб "Берое" / Facebook