Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Александър Дитятин е починал на 68 години, съобщават руските медии. Според информация на Telegram канала SHOT причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност, а големият спортист е починал в квартирата си в Санкт Петербург.

Дитятин е единственият в историята гимнастик, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на едни Олимпийски игри. Постига го на Игрите в Москва през 1980 година, когато грабва три златни отличия, четири сребърни и един бронзов медал. С този резултат той влиза и в книгата с рекордите на Гинес, посочва Gazeta.ru.

Дитятин има и 7 златни медала от световни първенства (1979, 1981).

След края на активната си спортна кариера Дитятин става треньор, като работи до 1995 година. През 2004-а е включен в Международната зала на гимнастическата слава.

