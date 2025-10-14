Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Гимнастика
  3. Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

  • 14 окт 2025 | 12:26
  • 2064
  • 0
Отиде си уникален спортист, попаднал в книгата на Гинес

Трикратният олимпийски шампион в спортната гимнастика Александър Дитятин е починал на 68 години, съобщават руските медии. Според информация на Telegram канала SHOT причината за смъртта е остра сърдечна недостатъчност, а големият спортист е починал в квартирата си в Санкт Петербург.

Дитятин е единственият в историята гимнастик, спечелил медали във всички дисциплини в рамките на едни Олимпийски игри. Постига го на Игрите в Москва през 1980 година, когато грабва три златни отличия, четири сребърни и един бронзов медал. С този резултат той влиза и в книгата с рекордите на Гинес, посочва Gazeta.ru.

Дитятин има и 7 златни медала от световни първенства (1979, 1981).

След края на активната си спортна кариера Дитятин става треньор, като работи до 1995 година. През 2004-а е включен в Международната зала на гимнастическата слава.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Гимнастика

Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

Рекорден брой държави на Световното по спортна гимнастика

  • 14 окт 2025 | 13:18
  • 55
  • 0
Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

Пезаро посреща Европейските по акробатика и аеробика през 2027 г.

  • 14 окт 2025 | 11:42
  • 264
  • 0
Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

Гимнастиците ни отпътуваха за Световното в Джакарта

  • 13 окт 2025 | 15:21
  • 596
  • 0
Гимнастиците със Синдром на Даун с две титли от турнира в Норвегия

Гимнастиците със Синдром на Даун с две титли от турнира в Норвегия

  • 13 окт 2025 | 12:23
  • 318
  • 0
МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

МОК разглежда забраната за участие на израелски гимнастички на Световното

  • 13 окт 2025 | 10:13
  • 448
  • 0
Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

Седем медала за България на турнир по спортна аеробика в Пловдив

  • 12 окт 2025 | 20:40
  • 620
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

Решено! Ето кой град в България ще е домакин на ЕвроВолей 2026

  • 14 окт 2025 | 10:54
  • 18921
  • 39
Да си върнем достойнството!

Да си върнем достойнството!

  • 14 окт 2025 | 08:00
  • 13536
  • 75
Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

Любо Ганев пред Sportal.bg: Искаме повече хора да подкрепят националния отбор

  • 14 окт 2025 | 12:07
  • 1542
  • 1
Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

Владо Манчев: Нямаме футболни аргументи срещу Испания, това е реалността

  • 14 окт 2025 | 07:45
  • 9144
  • 18
Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

Петреску призна за офертата от ЦСКА: И 10 млн. евро да ми бяха предложили, нямаше да приема

  • 14 окт 2025 | 05:49
  • 23054
  • 13
България U21 има шанс за реванш

България U21 има шанс за реванш

  • 14 окт 2025 | 05:31
  • 6419
  • 2