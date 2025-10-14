Уембаняма със силен мач и впечатляваща забивка срещу Индиана

Виктор Уембаняма отново блесна с впечатляващ момент по време на предсезонната контрола на Сан Антонио Спърс срещу Индиана Пейсърс.

В един момент от завършилия с победа за Спърс със 124:108 мач френският център овладя борба в нападение и заби топката в коша, почти без да се налага да отлепя краката си от паркета.

Огромният му ръст и невероятната атлетичност му позволяват да изпълнява подобни действия с характерна лекота, изисквайки минимални усилия за отскок.

Тази ситуация за пореден път подчертава защо Уембаняма е смятан за феномен в НБА, като способността му да доминира под коша е несравнима.

Уемби се отличи с 27 точки, 11 борби, 4 асистенции, 3 откраднати топки и 1 чадър за 25 минути игра срещу финалиста в НБА от миналия сезон. Той все пак допусна и 7 грешки в контролата.

Victor Wembanyama tonight



• 27 points

• 11 rebounds

• 4 assists

• 3 steals

• 9/13 FG

• 25 minutes played pic.twitter.com/4ycQTRY4jX — Bala (@BalaPattySZN) October 14, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages