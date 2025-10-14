Промяна в програмата на Sesame НБЛ, нов начален час за мача Спартак Плевен - Балкан

Промяна претърпя програмата на Спартак Плевен в Sesame Национална баскетболна лига за мъже. Отборът от Плевен ще посрещне Балкан Ботевград в двубой от третия кръг на шампионата на 19 октомври (неделя) от 18:00 часа в зала "Балканстрой", вместо от 13:00, както бе първоначално обявено, информираха от НБЛ.

Останалите четири двубоя от кръга ще се изиграят по програма. Те са на 18 октомври (събота) между Левски и Миньор 2015 от 13:00 часа в зала "Триадица" в София и Локомотив Пловдив срещу Шумен от 18:00 часа в зала "Сила", както и на 19 октомври (неделя) между Академик Бултекс 99 и Берое от 18:00 в зала "Сила" и на 20 октомври (понеделник) между Рилски спортист и Черно море Тича от 19:15 часа в "Арена СамЕлион" в Самоков.

Преди мача срещу Балкан от третия кръг в НБЛ за Спартак Плевен предстои среща от втория кръг в Европейската северна баскетболна лига. Плевенчани приемат чешкия Оломуцко на 15 октомври (сряда) от 19:00 часа, след като в първия си двубой постиха победа над хърватския Дубрава.

