Време за пенсия? Не и за 76-годишния Светислав Пешич

Светислав Пешич на 76 години не планира да се пенсионира! Опитният треньор не е приключил с кариерата си след напускането на националния отбор на Сърбия. Въпреки че е на солидна възраст, Пешич чувства, че все още има енергия да се посвети на баскетбола, независимо дали на клубно или на национално ниво.

"Какво можете да кажете на 76 години освен, че сте стар? Енергията идва от баскетбола. Вярвам, че все още не съм приключил. Не знам какво ще се случи утре, но всеки ден чувствам, че трябва да мисля за баскетбол", сподели легендарният специалист, цитиран от Sportal.rs.

Той говори и за ЕвроБаскет 2025, като се спря на мача с Финландия и загубата на осминафиналите на този турнир.

"Вероятно е провал за вас и сръбските фенове. За мен – разочарование. Беше много тъжно, не само заради загубата от Финландия, но и защото нямахме достатъчно време. Не мисля, че беше провал. Хората казват, че е така, защото имаше големи очаквания. Имаме един от най-добрите в историята - Никола Йокич, и автоматично си мислите, че трябва да спечелите, но това не е така. Един играч сам по себе си не прави отбор", добави Пешич.

Снимки: Imago