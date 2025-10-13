Монреал продължи договора на новобранеца на годината в НХЛ

Монреал подписа с новобранеца на годината в НХЛ от миналия сезон Лейн Хътсън осемгодишно удължаване на договора на стойност 70.8 милиона долара, съобщиха от клуба.

Новата сделка е до 2033-2034 и влиза в сила от сезон 2026-2027, след като договорът като новобранец на Хътсън изтича. 21-годишният играч е от Мичиган. В първия си пълен сезон в НХЛ той постави рекорд за новобранец с 66 точки и изравни рекорда на клуба с 60 асистенции. Той беше най-добрият новобранец по точки и със средно 22:44 минути на леда в 82 мача.

Съгласно новите условия, канадецът ще печели 8.85 милиона долара годишно.

Хътсън изигра роля в това, че Монреал се класира за плейофите миналия сезон за първи път от четири години. Той стана седмият играч на Канейдиънс, спечелил "Колдър Трофи", и първият след вратаря Кен Драйдън през сезон 1971-1972, пише АП.