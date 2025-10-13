Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Младите ни борци в топ 3 на Балканите и при юношите и девойките

  • 13 окт 2025 | 15:24
Младите ни борци завършиха в топ 3 на Балканите и при юношите и девойките.

В последния ден на надпреварата в Клуж–Напока (Румъния) състезателите в свободния стил спечелиха пет отличия от които 3 титли – на Ердал Галип (61), Андриан Вълканов (97) и Диан Манев (125), както и два бронза - на Станислав Дамяновски (92) и Салих Каплан (125).

Българите завъшиха трети в отборното класиране със 136 т. след лидера Турция (190) и домакините от Румъния (168).

Принос за отборното класиране имат също Есад Бозали (57), който се нареди 4-ти, а пети завършиха Димитър Бисерков (61), Никола Стефанов (65), Иван Андонов (79), Владислав Христов (86) и Шабан Топалов (97).

При класиците Сергей Стоев триумфира при 72-килограмовите, като на финала победи Димитър Георгиев. На крачка от титлите останаха също Християн Иванов (67), Азис Атанасов (77) и Андрей Атанасов (87).

Бронз добавиха Андрей Дюзев (67) и Димо Димов (97).  Така класиците приключиха със 7 отличията.

Малко не достигна на Спартак Валентинов (77) да стигне до медалите – 4-ти, Иван Торинов (55), Кристин Петров (60), Виктор Цинов (67), Христо Валентинов (77) и Ивалин Цветанов (82) завършиха пети.

Борците в класическия стил също са трети в отборното със 130 т. Начело е Турция със 197 т., втори е Румъния със 168 т.

При девойките шампионка стана Виктория Бойнова (59), която на финала победи Десислава Иванова. Със сребро си тръгнаха също Емел Мустафова (62) и Емили Апостолова (72), а бронз взе Никол Александрова (53).

Илинка Стефанова (68) се нареди пета.

В отборното девойките са трети с 90 т. Отборен шампион убедително стана тимът на Турция със 225 т., следван от Румъния със 155 т.  Нашите състезатели завършиха в топ 3 и в другите две възрасти - момчета и момичета, кадети и кадетки.   Наш съдия на първенството бе Аспарух Томов.

