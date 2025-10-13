Поредното разочарование за Дейв Алън и многобройните му фенове на Острова

Късно в събота вечер, пред 10 000 ревящи фенове в Шефилд, Дейв Алън не успя в своята смела мисия да се изкачи по стълбицата на тежката категория. Това бе жестоко напомняне за реалностите в един бизнес, който твърде много хора погрешно смятат за лесен за покоряване.

Ето как "Индипендънт" анализира ситуацията около един от обещаващите британски боксьори, който обаче сякаш винаги остава на ръба на големите постижения:

"Алън имаше мотивацията, желанието и подкрепата на феновете, но след 12 изтощителни рунда ръката на Арсланбек Махмудов бе вдигната като победител.

През последната година Алън промени живота си, демонстрира решителност и амбиция както в залата, така и на ринга, но скокът към най-високото ниво на тежката дивизия се оказа твърде голям.

„Просто не съм достатъчно добър“, каза Алън след мача. Думите му звучаха почти като извинение към преданата публика – но нямаше нужда от извинения. Историята на Алън е вдъхновяваща – боксова приказка за изкупление и надежда. Феновете го боготворят и неслучайно го наричат „Донкастър Де Ла Хоя“.

Още от първите рундове битката бе изключително изтощителна, с редица моменти, когато изглеждаше, че приказката може да има щастлив край. Алън не спря да атакува и завърши дванадесетия рунд с поредица от мощни удари, които само на сантиметри пропуснаха брадичката на изтощения Махмудов – може би най-подходящият завършек на тази битка.

Съдиите отсъдиха убедително в полза на Махмудов – с преднина от четири, шест и осем рунда. И все пак Алън направи всеки рунд конкурентен.

Истината е проста: Алън поемаше твърде много тежки удари от разрушителната дясна ръка на Махмудов. Той издържа удари, които никой преди него не бе успявал да понесе. Руснакът имаше впечатляваща статистика – 19 нокаута в 20 победи, като 13 от тях дойдоха още в първия рунд. Той не успя да свали Алън, но определено го нарани – факт, който британецът призна след мача.

В края на деветия рунд Алън успя сериозно да разклати Махмудов и при около десет секунди оставащи до края изглеждаше, че може да приключи двубоя. Руснакът бе замаян и едва се държеше на краката си, но гонгът го спаси, а до 11-тия рунд той вече се бе възстановил напълно.

Алън бе пропуснал шанса си – момент, който показа друга страна на Махмудов: способността му да устои на тежки удари и да завърши мача на крака. Твърде много боксьори в тежка категория осъзнават слабостта си едва след осмия или деветия рунд – но тогава вече е късно.

След мача Алън се запита дали феновете отново ще излязат да го подкрепят – и няма съмнение, че ще го направят. Но първо той трябва внимателно да анализира представянето си и да реши какво следва. На 33 години и след професионална кариера, започнала през 2012 г., това бе неговото осмо поражение в 34 мача – но и доказателство, че е достигнал определено ниво.

Преди битката с Махмудов се говореше за евентуален сблъсък с Дионтей Уайлдър, бившия световен шампион – идея, която доскоро изглеждаше чиста фантазия. Алън обаче има други възможности на национално ниво и вече започна да се занимава с менажиране на млади боксьори – посока, която може да му позволи да остане активен в спорта. „Не съм приключил“, предупреди той.

За Махмудов това също бе един от най-важните мачове в кариерата му. Високият руснак някога бе смятан за страшилище в тежката категория, докато не бе убедително победен и спрян от Агит Кабайел през 2023 г. След това последва още една загуба, а мнозина смятаха, че възходът му е приключил. Победата над Алън не само го върна в играта, но и показа, че може да издържи пълни 12 рунда и да спечели изтощителна битка – безценен урок за всеки в тежка категория.

В края на вечерта, вместо Алън да предизвика Уайлдър, този път Махмудов отправи предизвикателство към Антъни Джошуа – мач, който изглежда напълно възможен и търговски атрактивен. Говори се, че Джошуа може да се завърне на ринга още в края на декември – след дълга пауза – като това би било идеален подгряващ двубой преди по-голямо събитие през 2026 г.

Отново се спекулира и за сблъсък между Джошуа и Тайсън Фюри, като и двамата биха имали нужда от подготвителен мач. Джошуа не се е бил, откакто загуби от Даниел Дюбоа през септември 2024 г., а Фюри не е излизал на ринга след второто си поражение от Олександър Усик през декември същата година.

Нощта не бе на Дейв Алън, но въпреки това имаше нещо магическо в атмосферата – 10 000 фенове пееха за най-неочаквания герой на британския бокс и един от най-обичаните хора в спорта.