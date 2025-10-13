Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Джона Гаджович получи нов договор като подарък за рождения си ден

Джона Гаджович получи нов договор като подарък за рождения си ден

  • 13 окт 2025 | 14:40
  • 208
  • 0
Джона Гаджович получи нов договор като подарък за рождения си ден

Нападателят на Флорида Пантърс Джона Гаджович подписа нов двугодишен договор до лятото на 2028 година, съобщиха от тима.

Финансовите параметри на сделката не бяха разкрити, но тя бе финализирана в неделя, когато бе и 27-мият рожден ден на хокеиста.

От началото на този сезон Гаджович има един гол в три мача за шампионите в Националната хокейна лига през последните две години. През предходната кампания 2024/25 Гаджович реализира четири попадения в 42 срещи, а в плейофите се отчете с два гола и една асистенция в 16 мача.

В кариерата си в НХЛ нападателят е играл за отборите на Ванкувър Канъкс, Сан Хосе Шаркс и Флорида Пантърс.

