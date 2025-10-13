Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Кой е най-бързият кънкьор и кой има най-силен удар в НХЛ

  • 13 окт 2025 | 15:15
  • 97
  • 0
От новия сезон на НХЛ изминаха само няколко дни, но статистическото приложение EDGE tracking вече е регистрирало няколко забележителни данни. Досега най-високата скорост на пързаляне е измерена на капитана на Едмънтън Конър Макдейвид, който в мача срещу Калгари се е пързалял със скорост 24,61 мили в час, което е почти 40 км/ч (по-точно 39,73 км/ч). Той подобри предишния си максимум от 38,93 км/ч от сезон 2023/2024 с 0,8 км/ч.

Това обаче не е най-високата скорост, измерена на играч от НХЛ от началото на официалното проследяване на тази статистика през сезон 2021/2022. Още по-висока скорост на пързаляне е постигнал американският нападател на Колорадо Майлс Ууд (междувременно преминал в Кълъмбъс) през миналия сезон. Тя е била 24,82 мили в час, или 39,94 км/ч.

През настоящия сезон на Макдейвид са измерени общо четири пъти скорости над 22 мили в час, или 35,4 км/ч. Същият брой високоскоростни пробиви има и шведският защитник на Питсбърг Ерик Карлсон. Неговият сънародник от защитата на Тампа Бей Виктор Хедман пък може да се похвали с най-силния удар в НХЛ към момента.

Във втората третина на мача срещу Ню Джърси му е измерена скорост от 99,88 мили в час, или 160,74 км/ч. Цели шестима защитници вече са демонстрирали удар със скорост минимум 90 мили в час, или 144,8 км/ч, през този сезон на НХЛ. Хедман и защитникът на Лос Анджелис Джоел Едмъндсън са стреляли толкова силно към вратата на противника по три пъти.

Най-дългото разстояние, изминато в рамките на един мач през новия сезон на НХЛ, досега е отбелязано от играчите на Колорадо. Срещу Далас то е било 49,22 мили в час, или 79,21 км/ч. Индивидуален лидер в тази статистика е защитникът Девън Тоус, 31-годишният канадец е „набягал“ 4,23 мили в час, или 6,81 км/ч, по време на 28 минути чисто време на леда.

