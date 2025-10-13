Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

Гръцкият национал Янис Адетокунбо записа "дабъл-дабъл" за Милуоки Бъкс при успеха над Чикаго Булс със 127:121 в контролна среща преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

30-годишният баскетболист реализира 13 точки, 10 борби и 3 асистенции за 21 минути на терена, а неговият брат Танасис Адетокунбо остана на резервната скамейка и не влезе в игра.

Giannis with a quick double-double in his preseason debut.



13 PTS | 10 REB | 3 AST | 60% FG pic.twitter.com/HZ2qIQtnjb — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 13, 2025

"Ще бъда напълно готов за старта на сезона, така че в момента няма никакво значение как се чувствам. Независимо дали е добре или зле. Това, което има значение са 82-ата мача през нас", коментира Адетокунбо, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

Най-резултатен за Милуоки срещу Чикаго беше Майлс Търнър с 19 точки и 6 борби.

Сега за Бъкс предстои нов предсезонен двубой срещу Оклахома Сити Тъндър.