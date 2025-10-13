Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

  • 13 окт 2025 | 11:58
  • 194
  • 0
Бъкс с Адетокунбо в състава се наложи над Чикаго в контрола

Гръцкият национал Янис Адетокунбо записа "дабъл-дабъл" за Милуоки Бъкс при успеха над Чикаго Булс със 127:121 в контролна среща преди началото на сезона в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

30-годишният баскетболист реализира 13 точки, 10 борби и 3 асистенции за 21 минути на терена, а неговият брат Танасис Адетокунбо остана на резервната скамейка и не влезе в игра.

"Ще бъда напълно готов за старта на сезона, така че в момента няма никакво значение как се чувствам. Независимо дали е добре или зле. Това, което има значение са 82-ата мача през нас", коментира Адетокунбо, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

Най-резултатен за Милуоки срещу Чикаго беше Майлс Търнър с 19 точки и 6 борби.

Сега за Бъкс предстои нов предсезонен двубой срещу Оклахома Сити Тъндър.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

  • 13 окт 2025 | 07:04
  • 4415
  • 0
Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

  • 13 окт 2025 | 04:32
  • 5103
  • 0
Депай: Не виждам никой, който да е по-добър от мен

Депай: Не виждам никой, който да е по-добър от мен

  • 13 окт 2025 | 04:16
  • 7315
  • 5
Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

  • 13 окт 2025 | 03:15
  • 1275
  • 0
Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

  • 13 окт 2025 | 02:44
  • 1205
  • 0
Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 20:48
  • 20558
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 6801
  • 16
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 9095
  • 98
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 2129
  • 8
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 5047
  • 2
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8646
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6963
  • 1