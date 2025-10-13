Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

  • 13 окт 2025 | 11:55
  • 220
  • 0
Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

Националът Борислав Младенов беше сред най-добрите на терена при третата поредна победа на клубния си тим Виена в австрийския баскетболен шампионат. Съставът на Виена Баскет се наложи при гостуването си на Грац със 76:65 и оглавява временното класиране в първенството.

Младенов реализира "дабъл-дабъл" от 16 точки и 10 борби, а добави и 7 асистенции за 37 минути на терена.

Най-резултатен за успеха на Виена Баскет беше Арон Стажич с 19 точки и 3 борби.

За баскетболистите на Виена предстои домакинство срещу Суонс Гмунден на 15 октомври в среща от местния шампионат, а два дни по-късно Борислав Младенов и съотборниците му ще приемат сръбския Мега Баскет в двубой от Адриатическата лига за мъже.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

Кръг №2 в НБЛ завършва с дерби в Перник

  • 13 окт 2025 | 07:04
  • 4415
  • 0
Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

Везенков: Винаги е хубаво да спечелиш такъв мач

  • 13 окт 2025 | 04:32
  • 5103
  • 0
Депай: Не виждам никой, който да е по-добър от мен

Депай: Не виждам никой, който да е по-добър от мен

  • 13 окт 2025 | 04:16
  • 7315
  • 5
Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

Барцокас: В този момент нямаме стабилност в защита

  • 13 окт 2025 | 03:15
  • 1275
  • 0
Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

Огромен проблем за Байерн с контузия преди двойния кръг

  • 13 окт 2025 | 02:44
  • 1205
  • 0
Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

Страхотен Везенков изведе Олимпиакос до победата в голямото гръцко дерби

  • 12 окт 2025 | 20:48
  • 20557
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 6796
  • 16
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 9093
  • 98
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 2127
  • 8
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 5044
  • 2
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 8638
  • 10
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 6960
  • 1