Борислав Младенов и отборът му трета победа в астрийското първенство

Националът Борислав Младенов беше сред най-добрите на терена при третата поредна победа на клубния си тим Виена в австрийския баскетболен шампионат. Съставът на Виена Баскет се наложи при гостуването си на Грац със 76:65 и оглавява временното класиране в първенството.

Младенов реализира "дабъл-дабъл" от 16 точки и 10 борби, а добави и 7 асистенции за 37 минути на терена.

Най-резултатен за успеха на Виена Баскет беше Арон Стажич с 19 точки и 3 борби.

За баскетболистите на Виена предстои домакинство срещу Суонс Гмунден на 15 октомври в среща от местния шампионат, а два дни по-късно Борислав Младенов и съотборниците му ще приемат сръбския Мега Баскет в двубой от Адриатическата лига за мъже.