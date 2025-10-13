Популярни
Томова падна с 12 места в световната ранглиста, Глушкова с рекордно класиране

  • 13 окт 2025 | 11:04
  • 328
  • 0
Томова падна с 12 места в световната ранглиста, Глушкова с рекордно класиране

Първата ракета на България Виктория Томова падна с 12 места в световната ранглиста по тенис при жените.

30-годишната софиянка, която беше елиминирана във втория кръг на квалификациите на WTA 1000 турнира в Ухан, има актив от 615 точки и вече заема 127-ата позиция, най-ниската за Томова от 19 юни 2022 година, когато беше 128-а.

В същото време Лиа Каратанчева се изкачи с пет места и вече е №308 с актив от 210 точки. Прогрес отбелязват и следващите две българки в класацията. Изабелла Шиникова напредна с 10 позиции до №316 с 201 точки на сметката й, а Денислава Глушкова се придвижи с цели 14 места напред и вече е под №357 със 171 точки, което е неин личен рекорд.

В челото на класацията няма промени. Начело е шампионката от Откритото първенство на САЩ Арина Сабаленка (Беларус) с 10400 точки, следвана от Ига Швьонтек с 8768 точки и от американката Коко Гоф със 7873 точки.

