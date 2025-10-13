Националите по таекуондо на лагер в Китай преди Световното

Националният отбор по олимпийско таекуондо на България провежда двуседмичен лагер в Сузоу, Китай, който е част от подготовката за предстоящото световно първенство за мъже и жени. Надпреварата стартира на 23 октомври в град Уси, Китай.

Условията, които са предоставени от домакините, са на изключително високо ниво, с всички най-модерни технологии. Заедно с нашите таекуондисти тренира и националният отбор на Тунис, а от днес към тях ще се присъединят и отборите на Йордания, Саудитска Арабия и Великобритания (GBR). Любопитното е, че лагерът се провежда в зала, която не е на националния отбор, а на клубен, което показва как домакините залагат на спортни съоръжения за развитие на спорта.

България ще бъде представена от петима състезатели на световното първенство - Александра Георгиева (-49 кг), Християн Георгиев (-54 кг), Стефан Стаменов (-68 кг), Митко Джорджев (-80 кг) и Калина Бояджиева (+73 кг). Старши треньорът на тима е Фарзад Золгхадри, с помощник Пламен Трански и мениджър Санг Хюн Парк.

Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев ще присъства на Общото събрание на Световната федерация по таекуондо в Уси, където е кандидат за член на Консултативния комитет на Световната федерация.

Междувременно, от Българската федерация по таекуондо обявиха, че Mooto е новият официален спонсор на националния отбор. Така всички наши участници на световното първенство ще бъдат облечени изцяло с екипировка на новия спонсор.