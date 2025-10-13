Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Националите по таекуондо на лагер в Китай преди Световното

Националите по таекуондо на лагер в Китай преди Световното

  • 13 окт 2025 | 09:49
  • 462
  • 0
Националите по таекуондо на лагер в Китай преди Световното

Националният отбор по олимпийско таекуондо на България провежда двуседмичен лагер в Сузоу, Китай, който е част от подготовката за предстоящото световно първенство за мъже и жени. Надпреварата стартира на 23 октомври в град Уси, Китай.

Условията, които са предоставени от домакините, са на изключително високо ниво, с всички най-модерни технологии. Заедно с нашите таекуондисти тренира и националният отбор на Тунис, а от днес към тях ще се присъединят и отборите на Йордания, Саудитска Арабия и Великобритания (GBR). Любопитното е, че лагерът се провежда в зала, която не е на националния отбор, а на клубен, което показва как домакините залагат на спортни съоръжения за развитие на спорта.

България ще бъде представена от петима състезатели на световното първенство - Александра Георгиева (-49 кг), Християн Георгиев (-54 кг), Стефан Стаменов (-68 кг), Митко Джорджев (-80 кг) и Калина Бояджиева (+73 кг). Старши треньорът на тима е Фарзад Золгхадри, с помощник Пламен Трански и мениджър Санг Хюн Парк.

Президентът на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев ще присъства на Общото събрание на Световната федерация по таекуондо в Уси, където е кандидат за член на Консултативния комитет на Световната федерация.

Междувременно, от Българската федерация по таекуондо обявиха, че Mooto е новият официален спонсор на националния отбор. Така всички наши участници на световното първенство ще бъдат облечени изцяло с екипировка на новия спонсор.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Ветераните завършиха със 7 медала на Световното

Ветераните завършиха със 7 медала на Световното

  • 13 окт 2025 | 09:32
  • 368
  • 0
Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир купа "Левски"

Локомотив София спечели отборното класиране в първото издание на боксовия турнир купа "Левски"

  • 12 окт 2025 | 20:22
  • 550
  • 0
Експресна и зрелищна победа за Джарон Енис във Филаделфия

Експресна и зрелищна победа за Джарон Енис във Филаделфия

  • 12 окт 2025 | 13:57
  • 784
  • 0
Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

Легенда на BJJ дебютира зрелищно в UFC

  • 12 окт 2025 | 09:36
  • 1451
  • 0
Нова тежка вечер в UFC за любимка на феновете

Нова тежка вечер в UFC за любимка на феновете

  • 12 окт 2025 | 09:15
  • 1120
  • 0
Пети медал за българските ветерани на Световното по борба

Пети медал за българските ветерани на Световното по борба

  • 12 окт 2025 | 08:52
  • 652
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

Котев: Надяваме се на положителна промяна, защото ни е срам

  • 13 окт 2025 | 08:50
  • 3626
  • 8
Националите заминаха за Испания

Националите заминаха за Испания

  • 13 окт 2025 | 08:25
  • 6054
  • 73
Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един играч на Барселона отпадна от състава на Испания за мача с България

  • 13 окт 2025 | 10:55
  • 155
  • 0
Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

Георги Пеев в „Моята история“: Венгер ме искаше в Арсенал, любовта на феновете на Амкар е невероятна

  • 13 окт 2025 | 08:00
  • 3482
  • 0
Лапорта проговори за отношенията си с Меси

Лапорта проговори за отношенията си с Меси

  • 13 окт 2025 | 08:10
  • 6489
  • 5
Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

Два отбора могат да капарират визите за Северна Америка още днес

  • 13 окт 2025 | 07:35
  • 4996
  • 0