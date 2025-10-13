Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ветераните завършиха със 7 медала на Световното

Ветераните завършиха със 7 медала на Световното

  • 13 окт 2025 | 09:32
  • 365
  • 0
Ветераните завършиха със 7 медала на Световното

Ветераните завършиха със 7 медала на световното първенство в Татабаня, Унгария.   В последния ден на надпреварата бронз спечелиха Петър Георгиев (70 кг) и Пламен Палев (88) при класиците, дивизия А (35-40 г.).

Георгиев победи в малкия финал турчина Мехмед Дилдимар с туш. А на старта в категорията се наложи също с туш над киргизстанеца Сергей Фуфачев. В полуфиналите обаче отстъпи пред финалиста Руслан Асакалов (Русия) - 2:9.  

Пламен Палев се наложи с 1:1 над чеха Людек Конвични в решителната схватка за бронза. В първия кръг българинът постигна бърз туш за 29 секунди над американеца Луис Валенсия, в осминафиналите победи с технически туш 8:0 турчина Юсуф Юксел, а в четвъртфиналите се справи и с руснака Хамзат Басаев - 4:1.

Но в полуфиналите бе туширан от мароканеца Зиед Уаграм.

Преди това Ремзи Осман (62), взе титла в свободния стил, Васил Атанасов (62) взе сребро при класиците, а бронз добавиха Николай Георгиев (70), Красимир Ганев (88), Стоян Димов (78) при класиците.

